7 апреля состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором объявят результаты первого тура выборов.

Результаты первого тура выборов объявят на заседании ЦИК, которое состоится 7 апреля в 12.00 утра.

– Ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, – говорится в заявлении ЦИК.

Только после объявления результатов можно назначить дату дебатов, а граждане смогут нести документы для регистрации себя как избирателя.

Тогда кандидаты получат право агитировать к избирателям.

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По состоянию на 5 апреля приняты все протоколы из 101 заграничного избирательного участка.

Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.