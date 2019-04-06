Боевики не позволили координатору ОБСЕ Тони Фришу встретиться с украинскими заложниками, которые находятся в тюрьме оккупированного Луганска.
Украина настаивала на встрече Тони Фриша с заложниками Деевим, Иванчуком и Орищук, однако оккупанты отказали, позволив посетить только трех других заключенных.
Об этом сообщила вице-спикер Ирина Геращенко.
Политик отметила, что к перечисленным украинским военным ни разу в течение нескольких лет не допускали представителей международных организаций – ни Комитет Красного Креста, ни ОБСЕ.
– У нас есть все основания для серьезного беспокойства полной изоляцией украинских военных, которых незаконно удерживают оккупанты, – заявила министр.
Из-за недопуска к заложникам представителя ОБСЕ будет направлено письмо в МИД Украины и представителю ОБСЕ по ТКГ Мартину Сайдик.
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В письме выражен протест недопуском к украинским заложникам и тем, что посол Тони Фриш позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ.
– Это требует отдельной реакции со стороны украинского МИД, – добавила Геращенко.
Она обратилась с просьбой к президенту Петру Порошенко, чтобы тема освобождения заложников поднималась 12 апреля во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас призывает сохранить посредническую роль Германии и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.