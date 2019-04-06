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Факты / Украина

Представитель ОБСЕ встретился в Донецке с украинскими заложниками

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш встретился в оккупированном Донецке с четырьмя украинскими заложниками, которых более 4 лет удерживают в плену.

ОБСЄ

Также боевики ОРДЛО показали представителю ОБСЕ еще двух незаконно заключенных гражданских, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

В то же время, по ее данным, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на чем настаивала украинская сторона в Минске, в частности, со Станиславом Асеевым.

– В целом, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке…К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем, – уточнила Геращенко.

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К слову, руководителем СММ ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Халит Чевик.

Источник Iryna Gerashchenko

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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