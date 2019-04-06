За сутки оккупанты 17 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, 10 из них – из тяжелого вооружения, потратив 59 мин калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов вражеских снайперов один военный погиб, двое получили ранения.

В ответ на обстрелы противника ВСУ уничтожили четырех и ранили еще четырех оккупантов, сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, боевики обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в трех обстрелах применив снайперов.

Горячо было в районе Песков, Авдеевки, Павлополя, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Марьинки, Зайцево, Новоалександровки, Новолуганского, Золотого-4 и Южного.

С начала суток оккупанты трижды обстрелял позиции ООС, в том числе один раз – с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Под вражеским огнем оказались Широкино, Старогнатовка и Зайцево. К счастью, потерь нет.

Читайте: Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун

Напомним, 5 апреля вражеский снайпер обстрелял КПВВ Марьинка на Донбассе, ранив пограничника. Его пришлось временно закрыть.

Источник: ООС

Фото: ООС