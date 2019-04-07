Дебаты между участниками второго тура выборов президента в соответствии с законом должны состояться в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Дебаты между кандидатами в президенты должны пройти в помещении Общественной телерадиокомпании.

– Там должны проводиться дебаты, согласно закону о выборах президента. Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из избирательного фонда, который был заложен в ЦИК еще в 2018 году, – заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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Напомним, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский согласились провести дебаты перед вторым туром выборов. Факты ICTV следят за развитием событий в онлайн-трансляции.