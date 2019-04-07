Вследствие вражеских обстрелов в зоне проведения ООС погибли двое украинских военных.

Враг 14 раз обстрелял позиции подразделений ВСУ – 7 раз с применением вооружения запрещенного Минскими договоренностями.

Боевики обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Павлополь, Пески, Авдеевка, Старогнатовка, Опытное, Чермалык, Красногоровка, Зайцево, Золотое-4, хутор Свободный.

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Также враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям бойцов ООС в районе Широкино.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Напомним, 5 апреля вражеский снайпер обстрелял КПВВ Марьинка на Донбассе, ранив пограничника. Его пришлось временно закрыть.

Фото: military_tv_ua

Источник: ООС