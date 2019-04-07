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Факты / Украина

Порошенко пройдет тест во Всемирном антидопинговом агентстве

В начале следующей недели Петро Порошенко намерен пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

Петро Порошенко

Прохождение тестов во Всемирном антидопинговом агентстве исключает возможное искажение результатов анализов.

– Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии, – сказал он в прямом эфире на телеканале Украина.

Он уверен, что снять эти вопросы заинтересованы оба кандидата и в целом граждане Украины.

– В этом заинтересован каждый украинец, который сделает сознательный выбор ровно через две недели, поскольку наркозависимость кандидата, наркотическая зависимость является прямой угрозой национальной безопасности, угрозой для каждого украинца. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и относительно Порошенко, и относительно Зеленского, – заявил Порошенко.

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Напомним, что пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) кандидатам в президенты предложил украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

К слову, первые анализы Порошенко не показали следов наркотиков или алкоголя в его организме, так же, как и анализы Зеленского.

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