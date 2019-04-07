Петр Порошенко в случае победы на выборах 2019 собирается кардинально изменить состав своей команды.

В случае победы на выборах 2019 Петр Порошенко обещает пересмотреть состав своей команды и провести существенные кадровые изменения. Так, он собирается привлечь в команду молодых людей.

– Произойдут существенные изменения в команде, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены, – сказал Порошенко в эфире телеканала Украина.

Также он заверил, что в его планы входят также продолжение реформ, преодоление бедности и обеспечение благополучия населения. Пообещал, что будут возвращены военнопленные моряки, которые сейчас пребывают в РФ.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Напомним, что ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины и назначила второй тур на 21 апреля.