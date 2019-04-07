PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Выборы 2019: Порошенко в случае победы обещает изменить состав команды

Петр Порошенко в случае победы на выборах 2019 собирается кардинально изменить состав своей команды.

Выборы 2019: Порошенко в случае победы обещает изменить состав команды

В случае победы на выборах 2019 Петр Порошенко обещает пересмотреть состав своей команды и провести существенные кадровые изменения. Так, он собирается привлечь в команду молодых людей.

– Произойдут существенные изменения в команде, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены, – сказал Порошенко в эфире телеканала Украина.

Также он заверил, что в его планы входят также продолжение реформ, преодоление бедности и обеспечение благополучия населения. Пообещал, что будут возвращены военнопленные моряки, которые сейчас пребывают в РФ.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Напомним, что ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины и назначила второй тур на 21 апреля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Порошенко пройдет тест во Всемирном антидопинговом агентстве
Дебаты на НСК Олимпийский: Порошенко ждет Зеленского 14 апреля
Второй тур выборов 2019: как будет выглядеть бюллетень
Где должны пройти дебаты – ответ ЦИК
Когда второй тур выборов 2019: все что нужно знать и прогноз победителя
Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров
Какого числа второй тур выборов президента Украины 2019
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка