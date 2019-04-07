21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Факты ICTV выяснили, как проголосовать не по месту прописки.

Проголосовать не по месту прописки во втором туре выборов в Украине 2019 можно будет после изменения места голосования.

Сама процедура не изменилась, однако уменьшилось время на оформление соответствующих документов.

Теперь, чтобы проголосовать не по месту прописки, избирателям нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить место голосования не позднее, чем за пять дней до начала второго тура.

Если ЦИК объявит результаты волеизъявления и дату проведения второго тура в определенные законом конечные сроки до 10 апреля, то уже в период с 7 по 15 апреля избиратели смогут изменить место голосования.

Напомним, чтобы это сделать, нужно прийти в Государственный реестр избирателей с такими документами:

Паспорт;

Справка с места учебы или работы;

Справка о праве собственности или аренду жилья;

Документы о рабочей командировке (если есть).

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Напомним, перед вторым туром выборов главы государства должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского.