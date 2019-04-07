ЦИК назначила второй тур выборов президента Украины на 21 апреля 2019 года.

Центральная избирательная комиссия после оглашения официальных результатов выборов президента Украины приняла постановление о проведении второго тура выборов.

– По результатам выборов президента Украины 31 марта 2019 ни один кандидат не набрал более половины голосов. Поэтому ни один кандидат не избран президентом Украины, что является основанием для объявления ЦИК повторного голосования, – объявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года.

– На основании протокола ЦИК от 7 апреля о результатах голосования 31 марта и статьи закона О выборах президента – провести повторное голосование 21 апреля 2019, включить в повторные бюллетени таких кандидатов: Зеленского Владимира и Порошенко Петра, – заявила Татьяна Слипачук.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как будет проходить второй тур выборов, а также публиковали прогнозы у букмекеров и астрологов.