Пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия.
Боевики вели огонь по позициям подразделений Объединения объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.
Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Каменка, Золотое-4, Луганское.
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Потери противника уточняются.
В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.
Источник: ООС