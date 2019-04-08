Пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия.

Боевики вели огонь по позициям подразделений Объединения объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Каменка, Золотое-4, Луганское.

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Потери противника уточняются.

В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: ООС