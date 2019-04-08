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Факты / Украина

Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Погиб военный, двое ранены

Пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия.

Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Погиб военный, двое ранены

Боевики вели огонь по позициям подразделений Объединения объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Каменка, Золотое-4, Луганское.

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Потери противника уточняются.

В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: ООС

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