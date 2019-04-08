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Факты / Украина

Очередь в несколько этажей! Как проходит первый день смены места голосования

Сегодня первый день смены места голосования во втором туре выборов 2019 и с самого утра в Госреестре избирателей в Киеве наблюдаются огромные очереди.

Очередь в несколько этажей! Как проходит первый день смены места голосования

В 8 по 15 апреля избиратели могут изменить место голосования для голосования во втором туре выборов 2019. И уже с сегодняшнего дня там наблюдаются огромные очереди.

Так, в отделе Госреестра избирателей в Соломенском районе Киева большое скопление людей.

А вот в Киево-Святошинском районе очередь растягивается на несколько этажей, люди ожидают на лестнице.

Вот, что пишут пользователи о работе Госреестра избирателей в разных районах Киева:

– В Святошинском ровно 2 часа понадобилось, – говорит Вадим.

– В Печерском очередь небольшая, все очень быстро. Потратила минут 30 с написанием заявления и всякими уточнениями, – рассказывает Умайра.

– Только что был в Дарницком, ком. 311 на Позняках, записался 350, говорят, в час отпускают 100 человек, – поделился Владимир.

Читайте: ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов

Напомним, что 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Факты ICTV выяснили, как проголосовать не по месту прописки.

Источник: dnews.dn.ua

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