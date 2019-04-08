Кандидат в президенты Владимир Зеленский может оттягивать дату проведения дебатов для того, чтобы не потерять избирателей.

Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский хочет провести выборы как можно позже для того, чтобы не потерять часть избирателей.

По ее словам, избиратели четко знают, что именно предлагает кандидат в президенты Петр Порошенко, но не совсем понятно, что предлагает Зеленский.

Бекешкина добавила, что большая часть избирателей Зеленского поддерживают курс Украины в Евросоюз, а вот мнения касательно вступления в НАТО у них отличаются.

– Возможно, если будет определенность по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората, – подытожила социолог.

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К слову, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила провести дебаты между командами кандидатов в президенты.