Ирина Геращенко предлагает провести дебаты между командами кандидатов в президенты.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает провести дебаты между командами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

– Я с радостью пообщаюсь с человеком, который в команде Зеленского может отвечать за вопросы деоккупации, демилитаризации, по поводу амнистии или переходного правосудия, чтобы мы увидели компетентность команд, – сказала она.

Геращенко напомнила, что идея Зеленского о проведении референдума относительно вступления в НАТО является опасной из-за вмешательства России.

По ее словам, из всех стран-членов Альянса, только в четырех состоялся такой референдум. В Словакии он был сорван из-за низкой явки.

Где и когда должны пройти дебаты? 14 апреля на НСК Олимпийский

19 апреля на НСК Олимпийский

Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ

На стадионе, а затем в студии НОТУ

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.