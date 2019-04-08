Ирина Геращенко предлагает провести дебаты между командами кандидатов в президенты.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает провести дебаты между командами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
– Я с радостью пообщаюсь с человеком, который в команде Зеленского может отвечать за вопросы деоккупации, демилитаризации, по поводу амнистии или переходного правосудия, чтобы мы увидели компетентность команд, – сказала она.
Геращенко напомнила, что идея Зеленского о проведении референдума относительно вступления в НАТО является опасной из-за вмешательства России.
По ее словам, из всех стран-членов Альянса, только в четырех состоялся такой референдум. В Словакии он был сорван из-за низкой явки.
Где и когда должны пройти дебаты?
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.