С 8 апреля граждане имеют право участвовать в предвыборной агитации за кандидатов в президенты.

После объявления официальных результатов первого тура президентских выборов кандидаты с 8 апреля имеют право начинать агитационную кампанию.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, до этого такая предвыборная агитация была незаконной.

Также с 8 апреля можно подавать документы на смену места голосования.

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Напомним, 7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины и назначила второй тур на 21 апреля. За Владимира Зеленского проголосовали 5 714 032 избирателей, за Петра Порошенко – 3 014 609.

Фото: ЦВК