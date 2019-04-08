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Факты / Украина

Песков прокомментировал намерение Зеленского вести диалог с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение кандидата в президенты Владимира Зеленского вести диалог с Владимиром Путиным.

Песков прокомментировал намерение Зеленского вести диалог с Россией

Дмитрий Песков заявил, что президент России открыт для диалога, в том числе и с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах 2019.

– Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, – говорит прес-секретарь.

При этом он отметил, что ситуацию на Донбассе должны урегулировать сами украинцы.

– Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное – это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом, – заявляет Песков.

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Напомним, что вчера Зеленский заявил, что для прекращения огня на Донбассе готов к переговорам с Владимиром Путиным, но жертвовать людьми и территориями он не намерен.

Источник: ТАСС

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