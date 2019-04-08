После первого тура выборов в Украине 2019 в штабах обоих финалистов только и разговоры: как победить своего оппонента во втором.

Между тем эксперты с трудом представляют: за счет чего, действующий глава государства может обойти кандидата Зеленского, ведь по количеству голосов по итогам первого тура, он отстает почти вдвое.

Бронзовый призер президентской гонки Юлия Тимошенко уже заявила, что не будет поддерживать во втором туре ни одного кандидата. А это своеобразный сигнал ее избирателям. Хотя точно прогнозировать, кому перетекут голоса лидера Батьківщини – невозможно. Несмотря на оптимистические подсчеты, специалисты советуют команде Зеленского не расслабляться.

Владимир Фесенко считает, что главная задача для Порошенко – мобилизовать своих избирателей. Особенно в западных регионах, где была не слишком высокая явка. А тех, кто голосовал за Зеленского, наоборот – отправить в день выборов на шашлыки. И желательно – бесплатно.

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Еще один вариант – убедить молодежь с помощью человека, который является авторитетной в этой аудитории. Например, Вакарчука. Но музыкант пока держит нейтралитет. Хотя и неявно.

Между тем в команде президента пока продолжают реализовывать старые сценарии. О, якобы, полной зависимости кандидата Зеленского от бизнесмена Коломойского.

Отрицает это и сам шоумен. Мол, все, что их связывает, так это размещение программы 95-го квартала на телеканале, принадлежащему Коломойскому.

Еще одно, в чем упрекают Зеленскому оппоненты, что избиратели голосуют не за него, а за школьного учителя Голобородька из сериала Слуга народа. В команде кандидата это отрицают.

В команде Зеленского намекают, что, несмотря на отсутствие политического опыта, их кандидат очень быстро учится и имеет профессиональных консультантов. В его команде, в частности, бывший министр экономики Абромавичус и экс-министр финансов Данилюк, известный экономист Устенко, антикоррупционеры Лещенко и Шабунин. Ну а пятерку кандидатов на ключевые должности в стране Зеленский обещает назвать во втором туре.

И, однако, все уже в ожидании: кого он видит головами СБУ и Нацбанка, генпрокурором, главным дипломатом страны и министром обороны. Эти должности в соответствии с Конституцией считаются квотой президента.

И все же без 226-ти голосов в парламенте – президенту не обойтись. Единолично он может изменить разве что состав СНБО и назначить главу своей администрации. Даже руководителей областных и районных администраций должен согласовывать с премьер-министром.

К слову, второй тур выборов 2019: в ЦИК назвали дату начала агитации.