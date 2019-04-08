Сегодня состоялся круглый стол на тему Современная модель реформирования прокуратуры в Украине.

Во время круглого стола Современная модель реформирования прокуратуры в Украине обсудили возможности введения специализации прокуроров на видах преступлений.

Участники:

Богдан Горбань – эксперт по юридическим вопросам, модератор;

– эксперт по юридическим вопросам, модератор; Роман Мазурик – прокурор, экс-руководитель Запорожской местной прокуратуры №2;

– прокурор, экс-руководитель Запорожской местной прокуратуры №2; Алексей Шевчук – адвокат, адвокатское объединение Баристерс;

– адвокат, адвокатское объединение Баристерс; Владимир Петраковский – менеджер группы Реформа органов правопорядка РПР;

– менеджер группы Реформа органов правопорядка РПР; Антон Столетний – юрист, доктор юридических наук;

– юрист, доктор юридических наук; Злата Симоненко – адвокат, член Совета общественного контроля НАБУ;

– адвокат, член Совета общественного контроля НАБУ; Юрий Севрук – проректор Академии прокуратуры.

Вопросы к обсуждению:

Реформа прокуратуры: изменились ли стандарты работы после принятия нового УПК Украины 2012 года.

Уменьшение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Уменьшение коррупционных факторов в ходе досудебного расследования.

Проблемы реформ правоохранительных органов: публичность и прозрачность деятельности правоохранительных органов. Отчеты о ходе расследования уголовных производств.

Изменения, которые необходимо внедрить без принятия нормативно-правовых актов и изменения, которые требуют законодательного закрепления.

Итоговые материалы:

Эксперты предлагают ввести специализацию прокуроров на видах преступлений

Специализация прокуроров на отдельных видах преступлений будет способствовать персонификации ответственности за ход расследования уголовных дел.

Об этом шла речь во время круглого стола в Укринформе Современная модель реформирования прокуратуры в Украине.

– Мы не знаем, кто из прокуроров и за что отвечает. Должна быть специализация и персональная ответственность прокурора, чтобы бизнес или лицо знали, с кем им коммуницировать. А не так, что прокурор занимается одновременно убийствами, налоговыми и преступлениями в IT-сфере, – сказала член Совета общественного контроля НАБУ адвокат Злата Симоненко.

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В то же время, юрист и доктор юридических наук Антон Столетний отметил, что сейчас процессуальный надзор за расследованием уголовных дел в Службе безопасности, Нацполиции и Государственном бюро расследований осуществляют отдельные управления в Генпрокуратуре.

– Система существует таким образом, что любой прокурор из указанных управлений может осуществлять процессуальное руководство по любому уголовному делу. Модель, которую мы предлагаем создать, предусматривает предметный принцип. Например, бюджетная сфера: какой бы правоохранительный орган не выявил нарушения в бюджетной сфере, он может прийти к управлению прокуратуры, который будет осуществлять процессуальное руководство только в этих делах, – сказал он.

По словам прокурора и экс-руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, на сегодня существует практика, когда по факту одного преступления могут расследоваться уголовные дела в различных силовых ведомствах, а прокуроры об этом не знают.

































Эксперты предлагают ввести специализацию прокуроров на видах преступлений / 8 фотографий

Бывают также случаи, когда прокурор с определенной объективной причины отказывает правоохранителям в согласовании процессуальных действий по уголовному делу, однако они идут к другому прокурору, который не знает деталей дела, и получают необходимое согласование.

– Мы предлагаем, чтобы была персонифицирована ответственность прокурора, который будет специализироваться на конкретных темах уголовных производств. Если это коррупция – должны быть одни прокуроры, независимо от того, где расследуется уголовное производство. Нужно создать отделы процессуального руководства в конкретных сферах – экологии, строительстве, земли, – подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что для введения специализации прокуроров не нужно вносить изменения в законодательство – достаточно лишь приказа генпрокурора об изменении штатной структуры работников прокуратуры. А для начала предлагаемые изменения можно испытать в одной из областей как пилотный проект.

К слову, работникам Генеральной прокуратуры повысили оклад на 25%.

Фото: Укринформ

Видео: Укринформ