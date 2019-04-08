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Факты / Украина / Политика

В НСК Олимпийский сделали заявление о стоимости дебатов

В НСК Олимпийский заявили, что точную сумму, необходимую для проведения дебатов на стадионе, можно будет назвать только после согласования всех организационных вопросов.

Зеленський Порошенко

На странице НСК Олимпийский в Facebook заявили, что стоимость проведения дебатов смогут назвать только после того, как согласуют все аспекты события.

Чтобы сформировать окончательную стоимость дебатов, необходимо понимать техническое задание, формат события, решить вопрос со зрителями, и тому подобное.

Без решения указанных вопросов нельзя сформировать сумму, которая понадобится для проведения дебатов.

– Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов – можно будет сформировать и обнародовать точную сумму, – говорится в сообщении.

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К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на НСК Олимпийский для проведения дебатов.

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