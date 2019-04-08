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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019. Зеленский обратился в МВД за охраной

Владимир Зеленский обратился в МВД об охране во время периода агитации перед вторым туром выборов.

Выборы 2019. Зеленский обратился в МВД за охраной

Владимир Зеленский нуждается в охране во время проведения агитации перед вторым туром выборов президента Украины.

С соответствующим заявлением в Министерство внутренних дел обратилась команда кандидата.

В МВД подчеркнули, что правоохранители ранее обеспечивали безопасность Зеленского перед первым туром волеизъявления.

Также в министерстве сообщили, что в тот период агитации с обращениями о предоставлении охраны обращались девять кандидатов в президенты.

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– Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, – заявил на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

К слову, ранее Зеленский в своем видео обращении заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля.

Фото: Команда Зеленского

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