Владимир Зеленский обратился в МВД об охране во время периода агитации перед вторым туром выборов.

Владимир Зеленский нуждается в охране во время проведения агитации перед вторым туром выборов президента Украины.

С соответствующим заявлением в Министерство внутренних дел обратилась команда кандидата.

В МВД подчеркнули, что правоохранители ранее обеспечивали безопасность Зеленского перед первым туром волеизъявления.

Также в министерстве сообщили, что в тот период агитации с обращениями о предоставлении охраны обращались девять кандидатов в президенты.

Читайте: Порошенко зовет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

– Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, – заявил на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

К слову, ранее Зеленский в своем видео обращении заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля.

Фото: Команда Зеленского