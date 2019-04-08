21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Факты ICTV выяснили, как проголосовать не по месту прописки.

Проголосовать не по месту прописки во втором туре выборов в Украине 2019 можно будет после изменения места голосования. Это нужно сделать даже тем, кто менял место голосования для участия в выборах 31 марта.

Сама процедура не изменилась, однако уменьшилось время на оформление соответствующих документов.

Теперь, чтобы проголосовать не по месту прописки, избирателям нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить место голосования не позднее, чем за пять дней до начала второго тура.

Уже в период с 8 по 15 апреля избиратели могут изменить место голосования.

Напомним, чтобы это сделать, нужно прийти в Государственный реестр избирателей с такими документами:

Паспорт;

Справка с места учебы или работы;

Справка о праве собственности или аренду жилья;

Документы о рабочей командировке (если есть).

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Напомним, перед вторым туром выборов главы государства должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского.