PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как вырубают на продажу леса Прикарпатья

Вблизи села Волосов массово вырубают деревья и не скрывают этот факт.

Вирубка лісів

Возле села Волосов массово вырубают хорошие деревья вместо тех, которые действительно нужно почистить.

Жители села жалуются на действия лесорубов, которые вырубают большие и здоровые деревья.

– Вот, смотрите, какие траншеи нам разбили эти лесовозы. Здесь вода более полуметра. Можно утонуть. Вывезли кучу леса. И так с каждой стороны леса, – рассказал один из местных жителей.

Вместо сухих деревьев вырубают здоровые и крупные дубы, чтобы получить больше денег за древесину.

Читайте: В Харькове забросали мусором памятник воинам УПА

К слову, в частном секторе Киева произошел пожар, который привел к нескольким взрывам.

Источник: Надзвичайні новини

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Машины с кругляком курсируют ежедневно: кто и зачем уничтожает Карпаты
Незаконная вырубка леса в Украине: теневая схема махинаций
Карпаты продолжают уничтожать: 4 схемы незаконного вывоза древесины
Режут все живое. В Нацпарке Карпат под видом санвырубки продолжают пилить леса
Порошенко наложил вето на закон о контрабанде лесов
Незаконная вырубка и контрабанда леса в Украине – новые штрафы и наказания
Сотрясение мозга, перелом и ушибы – последствия конфликта лесников с браконьерами на Херсонщине
Машины будет сдувать ветром. На Киевщине вырубают деревья вдоль дорог
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка