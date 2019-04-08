Вблизи села Волосов массово вырубают деревья и не скрывают этот факт.

Возле села Волосов массово вырубают хорошие деревья вместо тех, которые действительно нужно почистить.

Жители села жалуются на действия лесорубов, которые вырубают большие и здоровые деревья.

– Вот, смотрите, какие траншеи нам разбили эти лесовозы. Здесь вода более полуметра. Можно утонуть. Вывезли кучу леса. И так с каждой стороны леса, – рассказал один из местных жителей.

Вместо сухих деревьев вырубают здоровые и крупные дубы, чтобы получить больше денег за древесину.

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К слову, в частном секторе Киева произошел пожар, который привел к нескольким взрывам.