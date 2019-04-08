PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как изменить место голосования через суд

Проголосовать на выборах президента Украины не по месту прописки можно после обращения в Государственный реестр избирателей или в суд.

Как изменить место голосования через суд

Чтобы изменить место голосования на выборах президента Украины 2019 после 18 апреля необходимо обратиться с иском в суд об уточнении списка избирателей.

Иск нужно подать в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором вы будете голосовать.

Читайте: Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров

До 15 апреля 2019 года включительно можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

  • по месту пребывания в день выборов;
  • по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;
  • по адресу регистрации.

Напомним, изменить место голосования можно с 8 по 15 апреля, обратившись в Государственный реестр избирателей.

Источник: Павел Петренко

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019. Зеленский обратился в МВД за охраной
Порошенко зовет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров
Сценарии победы во втором туре президентских выборов: стоит ли ждать сюрпризов
Как зарегистрироваться для голосования во втором туре выборов
Анализы кандидатов: в Киев приедут эксперты VADA
Порошенко и Зеленский собираются на дебаты в разные даты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка