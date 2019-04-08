Проголосовать на выборах президента Украины не по месту прописки можно после обращения в Государственный реестр избирателей или в суд.

Чтобы изменить место голосования на выборах президента Украины 2019 после 18 апреля необходимо обратиться с иском в суд об уточнении списка избирателей.

Иск нужно подать в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором вы будете голосовать.

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До 15 апреля 2019 года включительно можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

по месту пребывания в день выборов;

по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;

по адресу регистрации.

Напомним, изменить место голосования можно с 8 по 15 апреля, обратившись в Государственный реестр избирателей.

Источник: Павел Петренко