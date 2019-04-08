Вся Европа говорит об украинских выборах. Кандидаты – победители первого тура, их намерения и стратегии – у всех на устах. Чтобы встретиться с ними лично и убедиться в прозрачности и честности избирательных процессов – в Киев прибыл наблюдательный совет директоров Ялтинской европейской стратегии.

Политики с мировыми именами и многолетним опытом в большой политической игре. Обычно они собираются в мае – спланировать повестку дня для следующего форума. Но на этой неделе – особенно плотный график.

При содействии основателя и члена совета директоров YES Виктора Пинчука – встречи с украинскими активистами, президентом, его оппонентом во втором туре Владимиром Зеленским, и премьер-министром. В разговорах гости отмечают – первый тур выборов прошел по самым высоким стандартам.

Президент Петр Порошенко отметил, что украинские выборы обошлись без участия российских наблюдателей. В условиях агрессии приняли решение не пускать их в страну. Зато Украина была открытой для международных экспертов.

Как в дальнейшем будут строиться отношения с Россией? Не сойдет ли Украина с пути в ЕС и НАТО в случае победы кандидата Владимира Зеленского? Это ключевые вопросы, которые звучали во время встречи с кандидатом на деловом ланче.

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Владимир Зеленский ответил, что не теряет оптимизма относительно возвращения Крыма. В то же время, рассчитывает как можно быстрее прекратить войну, а еще – настроен развивать евроатлантическое направление.

Правда, в НАТО планирует поступать после референдума. Кандидат в президенты уверяет, что готов объединить государство, работая на улучшение вместе с командой специалистов. Обосновывая свои позиции, Зеленский время от времени переходит с украинского – на английский и русский языки.

По результатам встреч с обоими кандидатами гуру европейской политики делились впечатлениями.

– Порошенко подтвердил, что если он будет избран – он продолжит реформы, они не популярны, но нужны. Он ускорит путь Украины к приближению к ЕС и НАТО. Также было интересно обсуждать вопрос с господином Зеленским. Потому что он имеет больше идей и взглядов чем люди о нем могут думать. Он также выступает за вступление Украины в ЕС и НАТО и его окружает компетентная команда, которая поможет его президентство сделать эффективным, – заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам бывшего генсека НАТО, Запада он везет ключевой месседж: кто бы ни победил на выборах – Порошенко или Зеленский – стоит доверять новому президенту Украины. Задача же для нынешней власти – так же честно провести второй тур, а затем и парламентские выборы.

Премьер Владимир Гройсман заверил опытных европейских политиков, что так оно и будет. Потому что страна настроена неизменно идти по пути реформ.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как голосовать во втором туре выборов не по месту прописки.