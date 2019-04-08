Пробки в Киеве мешают водителям в разных районах столицы.
Пробки в Киеве достигли 8 баллов днем 8 апреля.
Правый берег
Водители теряют время на участке проспекта Победы от метро Берестейская до Шулявской, где движение тянется из-за перекрытия путепровода.
Также пробки сковали просп. Леся Курбаса и Комарова. Улица Вадима Гетьмана на картах полностью “красная”.
В Соломенском районе транспорт ползет возле аэропорта Киев, на проспекте Лобановского и ул. Народного Ополчения.
В Шевченковском районе водители стоят в пробках возле Лукьяновки и на ул. Черновола. Центр Киева останавливается на бульваре Шевченко, ул. Малоподвальной и Михайловской.
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Левый берег
На левом береге большие заторы – в районе Осокорков, Позняков и метро Славутич, на Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, ул. Здолбунивской, огромная пробка – на проспекте Соборности и ул. Вифлиемской.
Мосты. Движение затруднено на мостах Южный, Патона и Северный.
Напомним, в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.