PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пробки в Киеве достигли 8 баллов (КАРТА)

Пробки в Киеве мешают водителям в разных районах столицы.

Пробки в Киеве достигли 8 баллов (КАРТА)

Пробки в Киеве достигли 8 баллов днем 8 апреля.

Правый берег

Водители теряют время на участке проспекта Победы от метро Берестейская до Шулявской, где движение тянется из-за перекрытия путепровода.

Также пробки сковали просп. Леся Курбаса и Комарова. Улица Вадима Гетьмана на картах полностью “красная”.

В Соломенском районе транспорт ползет возле аэропорта Киев, на проспекте Лобановского и ул. Народного Ополчения.

В Шевченковском районе водители стоят в пробках возле Лукьяновки и на ул. Черновола. Центр Киева останавливается на бульваре Шевченко, ул. Малоподвальной и Михайловской.

Читайте: В Киеве пьяный водитель Volkswagen протаранил Mercedes с трактором

Левый берег

На левом береге большие заторы – в районе Осокорков, Позняков и метро Славутич, на Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, ул. Здолбунивской, огромная пробка – на проспекте Соборности и ул. Вифлиемской.

Мосты.  Движение затруднено на мостах Южный, Патона и Северный.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киев остановился в вечерних пробках (КАРТА)
Пробки в Киеве достигли 7 баллов (КАРТА)
Ремонт Шулявского моста остановил Киев в 8-балльных пробках
В Киеве разбирают Шулявский мост: сколько продлится ремонт и реакция водителей
Из-за ремонта Шулявского моста Киев застрял в пробках
Отказали тормоза: в Киеве БТР протаранил машину военной инспекции
Накануне 8 Марта Киев сковали пробки (КАРТА)
Снегопад в Киеве: столицу сковали многочисленные пробки
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка