Через несколько недель начнутся майские праздники, а за ними лето, сезон круизов и жарких стран. Когда выгоднее брать отпуск, имеют ли право начальники отказывать в отдыхе или насильно “выгонять” в отпуск – в материале Фактов ICTV.

Как взять отпуск и существенно не потерять в зарплате – об этом спросили у опытного адвоката Александра Босенко.

Ура, отпуск!

По закону каждый украинец имеет право на ежегодный отпуск в размере не менее 24 календарных дней. В этот период за ним сохраняется место работы и заработная плата.

Также предусмотрены дополнительный ежегодный отпуск для некоторых категорий граждан, а именно:

для работников с вредными условиями труда;

для отдельных категорий ветеранов войны;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

В рамках категории “дополнительный” также предоставляется творческий отпуск и отпуск для подготовки и участия в соревнованиях.

– Ежегодные дополнительные отпуска по желанию работника могут предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском или отдельно от него, – говорит юрист.

Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительного отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, – 69 календарных дней.

Стоит отметить, что в первый год работы на предприятии сотрудник может взять полный ежегодный основной и дополнительный отпуска только в случае, если он отработал не менее 6 месяцев в этой организации.

Но тут есть исключение и оно касается:

женщин перед декретом или после него, а также женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лиц с инвалидностью;

лиц в возрасте до 18 лет;

мужчин, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

особых категорий военных.

Стоит также отметить, что отпускные работникам выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.

Читайте: €110 за вызов врача! Как не потерять все за границей или зачем нужен полис туриста (ИНФОГРАФИКА)

Когда выгоднее брать отпуск?

Существует мнение, что не стоит брать отпуск в выходные и праздничные дни, так как это невыгодно с финансовой точки зрения. Но это не совсем так.

Это утверждение справедливо только в отношении праздничных дней.

В период отпуска не включаются и не оплачиваются праздничные дни.

Например, сотрудник взял отпуск с 27 апреля по 11 мая на 12 дней. В этом случае не учитываются 28 апреля (Пасха), 1 и 9 мая, так как это праздничные дни.

А вот что касается выходных (суббота и воскресенье), то они наоборот оплачиваются. Получается, что человек с их учетом получает большую сумму отпускных, чем без них.

Кроме того, выгоднее брать отпуск, когда в месяце больше рабочих дней.

– Например, в июле более выгодно брать отпуск, чем в январе или в мае, так как в июле больше рабочих дней, чем в январе или в мае. Об этом свидетельствует закон, а именно Кодекс законов о труде Украины (ст. 73, п. 7). Там четко прописано, что праздничные дни, которые приходятся на период отпуска, в расчет продолжительности отпуска не включаются и не оплачиваются, – заявляет юрист.

Отказ в отпуске – табу

По словам Александра Босенко, руководство не имеет право отказывать в отпуске сотруднику, если тот проработал на предприятии не менее 6 месяцев.

– Право на отпуск имеет каждый гражданин Украины, который находится в трудовых отношениях с предприятием, независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности фирмы, а также тот, кто работает по трудовому договору у физического лица. Это право закреплено в ст. 2 ЗУ Об отпусках, – говорит юрист.

Правда, стоит предварительно согласовать этот момент с начальством. Обычно это делается в графике ежегодных отпусков.

– Очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются начальством. При составлении графиков учитываются интересы предприятия, личные интересы работников и возможности для их отдыха (ст. 10 ЗУ Об отпусках), – разъясняет эксперт.

Могут ли “выгонять в отпуск”?

Выгонять насильно или списывать отпуск начальство не имеет права.

– Выгонять никто не имеет права. Закон об отпусках запрещает не предоставлять отпуск работникам, – заявляет юрист.

При этом сотрудник также не может отказаться от права на отдых, но за это штрафовать или увольнять его, конечно, никто не будет.

– Никакие штрафные санкции ему за это не грозят. Вообще украинское законодательство не содержит обязательств, которые заставили б работника ходить в ежегодный отпуск. Зато такая норма есть в конвенции Международной организации труда об оплачиваемых отпусках от 24 июня 1970 г. МОТ запрещает не использовать минимальный ежегодный отпуск и не дает право на замену отпуска компенсацией. Однако здесь также не сказано о санкциях в отношении таких работников, – говорит юрист.

Кроме того, эксперт отмечает, что проблемы скорее могут возникнуть у работодателя, если он отказывает работнику в отпуске, а не у сотрудника, который не хочет идти в отпуск.

Перенос отпускных

Так как на практике все же встречаются случаи, когда человек не хочет идти в отпуск или не может и существует такое понятие как “перенос отпускных”

Ежегодный отпуск может быть перенесен по требованию работника в случае, если он не был проинформирован о дате своего отпуска. Это должны сделать минимум за 2 недели до начала отпуска. Также сотрудник может потребовать переноса отпуска на другой период, если ему не выплатили отпускные за 3 дня до начала отпуска.

Кроме того, существует ряд более существенных моментов, когда отпуск должен быть перенесен на другой период или продлен:

временная нетрудоспособность (работник утратил трудоспособность, например, за день до отпуска);

выполнение работником государственных или общественных обязанностей. В эту категорию можно отнести правоохранителей, чрезвычайные службы и другие;

наступление отпуска в связи с беременностью и родами. Это если ежегодный отпуск приходится на период родов или на период перед родами (8-9 месяц беременности).

совпадение ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением. Это если ежегодный отпуск приходится на период обучения.

Могут вызвать из отпуска?

Только представьте себе, вы сидите на берегу лазурного моря, греетесь на солнышке и томно потягиваете коктельчик из бокала и тут, как снег на голову, звонок начальства: “Ты срочно нужен на работе, у нас ЧП!” – и все, весь отпуск коту под хвост. Неприятная ситуация, не так ли? А имеет ли вообще руководство на это право?

– К сожалению, имеет, но только в чрезвычайных ситуациях. Так, в ст. 79 КЗоТ сказано, что отзыв из ежегодного отпуска допускается только с согласия работника для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения несчастных случаев на предприятии – простоя, порчи имущества, и т.д. – говорит Александр Босенко.

В случае отзыва работника из отпуска его труд оплачивается с учетом той суммы, которая была начислена на оплату неиспользованной части отпуска.

Суть в том, что отпускные выплачиваются перед отпуском, то есть, если работника отозвали на один день из отпуска, то за этот день уже начислены отпускные, поэтому ему доначислят разницу при выплате следующей зарплаты.

Математически это выглядит так: зарплата за обычный рабочий день – отпускные за 1 день, которые уже выплачены = зарплата за рабочий день, который был отпуском (с учетом уже выплаченных отпускных).

Читайте: Выходные в апреле 2019: выборы и Пасха

Итак, мы разобрались во всех тонкостях отпусков и выяснили, что с финансовой точки зрения отпуск лучше брать, когда в месяце больше рабочих дней и нет праздников. Большую сумму отпускных можно получить, захватив выходные (субботу, воскресенье).

Кроме того, мы выяснили, что начальство не имеет право отказывать в отдыхе, а также “выгонять” или списывать отпуск. Но при этом отказ сотрудника от ежегодного отпуска также не предусмотрен: минимальный отпуск сроком в 24 дня обязательно должен быть использован.

Отдыхайте с удовольствием! Пусть Ваш отпуск пройдет без неприятных нюансов и наполнит Вас энергией и силой на весь следующий рабочий год.

Ангелина Малиновская