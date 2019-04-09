Сегодня с 7.00 КПВВ Гнутово в Донецкой области возобновило работу.
Работа КПВВ Гнутово на Донбассе возобновлена. Пропуск людей восстановили в 7.00.
Контрольный пункт въезда-выезда Гнутово был закрыт 5 апреля на реконструкцию. Его планировали открыть 8 апреля, но потом перенесли.
Пропускной пункт Марьинка остается закрытым из-за угрозы гражданскому населению. КПВВ находится под огнем вражеских формирований.
Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
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Напомним, что КПВВ Марьинка закрыли 5 апреля из-за обстрела снайпера. В результате старший смены на нулевом блокпосту КПВВ Марьинка получил пулевое ранение.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
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