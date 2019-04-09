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Факты / Украина

КПВВ Гнутово на Донбассе возобновило работу

Сегодня с 7.00 КПВВ Гнутово в Донецкой области возобновило работу.

КПВВ Гнутово на Донбассе возобновило работу

Работа КПВВ Гнутово на Донбассе возобновлена. Пропуск людей восстановили в 7.00.

Контрольный пункт въезда-выезда Гнутово был закрыт 5 апреля на реконструкцию. Его планировали открыть 8 апреля, но потом перенесли.

Пропускной пункт Марьинка остается закрытым из-за угрозы гражданскому населению. КПВВ находится под огнем вражеских формирований.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

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Напомним, что КПВВ Марьинка закрыли 5 апреля из-за обстрела снайпера. В результате старший смены на нулевом блокпосту КПВВ Марьинка получил пулевое ранение.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Фото: УНИАН

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