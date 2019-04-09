Укрзализныця назначила 69 дополнительных рейсов на Пасху и майские праздники.

Украинцев ждут длинные выходные на Пасху, которые совпадут с майскими праздниками. Таким образом, отдыхать можно будет аж пять дней.

В связи с этим Укрзализныця назначила 69 дополнительных поездов.

Дополнительные поезда на праздники:

№ 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 197/198 Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26 и 30 апреля.

№ 207/208 Киев – Ужгород отправлением из Киева 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода – 27 апреля.

№ 235/236 Киев – Ужгород отправлением из Киева 29,30 апреля, 3 и 4 мая из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля.

№ 211/212 Киев – Львов будет курсировать из Киева и Львова 25 апреля.

№ 217/218 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева 29 и 30 апреля, из Львова – 30 апреля.

№ 177/178 Киев – Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 293/294 Киев – Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая.

№ 295/296 Киев – Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая с Жмеринки 25 и 30 апреля.

№ 161/162 Киев – Николаев осуществит рейсы из Киева 1 и 5 мая, из Николаева 30 апреля и 4 мая.

№ 221/222 Киев – Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля.

№ 223/224 Киев – Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 297/298 Киев – Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля.

№ 179/180 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 283/284 Киев – Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля.

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№ 163/164 Киев – Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

№ 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

№ 257/227 Одесса – Ужгород 30 апреля отправится из Одессы и 27 апреля из Ужгорода.

№ 167/168 Львов – Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая со Львова и Одессы.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

№ 111/112 Харьков – Львов осуществит рейсы из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

№ 669/670 Кременчуг – Бахмач отправится из Кременчуга и Бахмача 2 мая.

№ 773/774 Киев – Шостка курсировать 1 мая из Киева и Шостки.

№ 781/782 Киев – Черкассы отправится из Киева и Черкасс 1 мая.

№ 779/780 Сумы – Киев – Винница осуществит дополнительные рейсы из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников Украины на 2019 год.