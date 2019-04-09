Сегодня, 9 апреля, в Украине почти на всей территории солнечно, дожди пройдут только в западных областях.
В Украине сегодня тепло, на юге страны до 22 градусов тепла днем.
В восточных областях днем 16-19° выше нуля, ночью 6-8°.
На севере страны днем до +19°, ночью до +9°.
На западе сегодня пройдут дожди. Там днем 12-16 градусов выше нуля, ночью +6-9°.
В Киеве сегодня солнечно и тепло. Днем до +19°, ночью 7-9° выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 апреля
К слову, ранее Факты ICTV публиковали погоду на неделю.
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