PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 9 апреля (КАРТА)

Сегодня, 9 апреля, в Украине почти на всей территории солнечно, дожди пройдут только в западных областях.

Погода

В Украине сегодня тепло, на юге страны до 22 градусов тепла днем.

В восточных областях днем 16-19° выше нуля, ночью 6-8°.

На севере страны днем до +19°, ночью до +9°.

На западе сегодня пройдут дожди. Там днем 12-16 градусов выше нуля, ночью +6-9°.

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Днем до +19°, ночью 7-9° выше нуля.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 апреля

К слову, ранее Факты ICTV публиковали погоду на неделю.

Источник: Укргидрометцентр

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка