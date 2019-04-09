Народ требует публичного поединка кандидатов в президенты. Результаты соцопросов показывают, что более 70% украинцев хотят теледебатов перед вторым туром голосования.

По опросу фонда Демократические инициативы, сторонники обоих претендентов на пост мало что знают о планируемых кадровых назначениях или о будущей внешней и внутренней политике.

Закон о выборах президента предусматривает дебаты перед вторым туром. Но не обязывает кандидатов участвовать в них. Также закон не предусматривает наказания за отказ кандидата от дебатов.

О своей готовности подебатировать заявил Владимир Зеленский в видеоролике, в котором выдвинул нестандартные условия.

– Жду вас здесь на НСК Олимпийский. Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать вживую, все журналисты могут присутствовать.

От команды президента сначала пришел ироничный ответ. Мол, дебаты не комедия. Но уже ночью появился видеоролик от Петра Порошенко.

– Дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Но стадион так стадион.

Для начала: что об этом говорит закон? В мае 14 года ЦИК приняла постановление, определяющее, что местом проведения дебатов является здание Национальной телекомпании Украины.

По словам руководителя Национальной телекомпании Зураба Аласания общественный вещатель может организовать поединок кандидатов и на стадионе. Впрочем, в таком случае платить за это будут не из бюджета, а претенденты из собственных карманов.

Сколько именно придется выложить за такое мероприятие руководству стадиона пока трудно ответить. Все зависит от того, какие будут технические требования.

В прошлом году президент Динамо Игорь Суркис утверждал, что один матч на Олимпийском – клубу стоит 400 тысяч гривен. Концерт Святослава Вакарчука обошелся вроде как в полмиллиона долларов.

Но дебаты, по словам руководителя национальной телерадиокомпании Аласания, могут стоить вдвое дороже.

И главный вопрос – кто придет на трибуны? Не будет ли это выглядеть как поединок ультрас Зеленского против ультрас Порошенко?

По мнению специалиста по вопросам безопасности, офицера в отставке Сергея Шабовты – сложной задачей для организаторов может стать отбор зрителей.

Но по какому принципу делать отбор? Половина сторонников Зеленского, половина Порошенко?

По мнению политолога Алексея лучше вообще отказаться от зрителей, или изолировать кандидатов.

Зеленский поставил еще одно условие перед началом дебатов – пройти тест на содержание наркотиков и алкоголя.

Половина 10 утра. Президент заходит в подвальное помещение лаборатории стадиона. Перед объективами телекамер у него берут анализ крови.

Кроме этого он сдал на проверку мочу и образец волос. Их должны проверить 4 лаборатории – две государственные и 2 частные. Полные результаты врачи обещают сделать в течение двух недель.

Согласно обнародованным данным в моче президента не нашли психоактивных веществ, а в крови – алкоголя.

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Зеленский на Олимпийском не появился. Пошел сдавать анализы в частную клинику. Как пояснили в штабе – она ​​независимая, в отличие от государственной лаборатории на стадионе.

Результаты анализов Зеленский обнародовал в соцсетях. Наркотиков, психотропных веществ не обнаружено. Но вдруг произошел казус – в документах стояла не та дата – вроде как он сдал анализы на три дня раньше. Ошибку за 15 минут исправили, а в клиники извинились – врач, которая принимала анализы, переволновалась и сделала механическую ошибку.

Шоу под названием дебаты о дебатах не утихает. Пока – дальше громких заявлений и дел кандидаты так и не пошли. Но после всего этого возникает вопрос – а нужны дебаты вообще и могут ли они повлиять на результаты выборов.

Политтехнолог Сергей считает, что на позицию сторонников обоих кандидатов мало что повлияет. Здесь работают эмоции, а не здравый смысл.

По мнению политтехнолога Тараса Березовца дебаты повлияют на мнение небольшого процента тех, кто не определился. Впрочем, даже они могут проигнорировать выборы.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля, а Зеленский в видеообращении сообщил, чтодебаты состоятся 19 апреля.