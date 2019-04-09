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Факты / Украина / Политика

Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины

По прогнозам букмекеров, больше шансов стать новым президентом Украины имеет Владимир Зеленский.

Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые приближаются ко второму туру, продолжают принимать букмекерские конторы.

Как известно, в новом раунде голосования будут соперничать два кандидата – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Прогнозы экспертов крупных операторов в Украине говорят о том, что больше шансов стать новым президентом имеет Зеленский.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

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