По прогнозам букмекеров, больше шансов стать новым президентом Украины имеет Владимир Зеленский.

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые приближаются ко второму туру, продолжают принимать букмекерские конторы.

Как известно, в новом раунде голосования будут соперничать два кандидата – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Прогнозы экспертов крупных операторов в Украине говорят о том, что больше шансов стать новым президентом имеет Зеленский.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.