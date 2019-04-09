Инфляция в Украине в марте 2019 составила 0,9% по сравнению с 0,5% в феврале и 1% в январе, то есть за месяц она ускорилась почти вдвое.

С начала года рост цен составил 2,4%. В годовом измерении, то есть относительно марта 2018 цены в прошлом месяце выросли на 8,6%.

Всего за первый квартал инфляция составила 2,4%, базовая – 1,7%.

В марте 2019 больше всего выросли цены на непродовольственные товары. Одежда и обувь подорожали в среднем на 11,3%, а услуги связи подорожали на 2,2%. Коммунальные услуги выросли в цене в среднем на 0,3%. Больше всего подорожали услуги водоснабжения – на 1,9%.

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Так, продукты за март подорожали на 0,4%, овощи – на 2,4%, фрукты – на 1,7%, яйца подешевели на 5,0%.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие товары находятся в группе риска подорожания.