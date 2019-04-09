Мининфраструктуры совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства создали интерактивную карту, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки и ​​точки пересечения границы.

На карте визуализированы почти четыре тысячи маршрутов между городами в Украине и за рубежом, что поможет украинцам в планировании поездок.

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Как пользоваться картой:

нужно зайти на сайт Мининфраструктуры ссылке;

выбрать одну из двух карт – международные или областные маршруты;

выбрать населенный пункт в списке, или воспользовавшись поиском;

на карте появятся маршруты, а справа – информация по каждому из них.

К слову, ранее Факты ICTV о самых дорогих и самых дешевых городах мира.

Фото: Мінінфраструктури