PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине создали интерактивную карту автобусных маршрутов

Мининфраструктуры совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства создали интерактивную карту, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки и ​​точки пересечения границы.

В Україні створили інтерактивну мапу автобусних маршрутів

На карте визуализированы почти четыре тысячи маршрутов между городами в Украине и за рубежом, что поможет украинцам в планировании поездок.

Читайте: Ездят даже министры. Почему в Нидерландах пересели на велосипеды

Как пользоваться картой:

  • нужно зайти на сайт Мининфраструктуры или по этой ссылке;
  • выбрать одну из двух карт – международные или областные маршруты;
  • выбрать населенный пункт в списке, или воспользовавшись поиском;
  • на карте появятся маршруты, а справа – информация по каждому из них.

К слову, ранее Факты ICTV о самых дорогих и самых дешевых городах мира.

ФотоМінінфраструктури

Источник: Мининфраструктуры

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Самые дешевые города для однодневной поездки – рейтинг
Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Люблин: дата и стоимость
С начала года в Израиль не пустили почти 900 украинцев – причина отказов
Куда поехать на пасхальные выходные. Идеи для отдыха в Европе
Вместо замков – скотч, вместо туалетов – комнаты ужаса: состояние киевских автостанций
Куда поехать на майские праздники
Топ-5 стран, куда можно спонтанно поехать загорать у моря в феврале
С Днепра во Львов. Укрзализныця назначила на праздники дополнительный поезд
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка