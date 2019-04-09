Мининфраструктуры совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства создали интерактивную карту, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки и точки пересечения границы.
На карте визуализированы почти четыре тысячи маршрутов между городами в Украине и за рубежом, что поможет украинцам в планировании поездок.
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Как пользоваться картой:
- нужно зайти на сайт Мининфраструктуры или по этой ссылке;
- выбрать одну из двух карт – международные или областные маршруты;
- выбрать населенный пункт в списке, или воспользовавшись поиском;
- на карте появятся маршруты, а справа – информация по каждому из них.
К слову, ранее Факты ICTV о самых дорогих и самых дешевых городах мира.
Фото: Мінінфраструктури