21 апреля в Украине пройдет второй тур президентских выборов. Для всех кто хочет отдать голос за своего фаворита Факты ICTV рассказывают, как узнать где голосовать.

Второй тур выборов президента Украины 2019 пройдет 21 апреля. Чтобы проголосовать, надо заранее узнать, где это можно сделать.

Для этого заходим на сайт Государственного реестра избирателей и переходим в Кабинет избирателя.

В нем будет пункт Проверка включения, который и нужен для поиска участка для голосования.

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На новой странице откроется анкета, которою необходимо заполнить с указанием электронной почты. Именно на нее придет код подтверждения, после ввода которого откроются данные с местом вашего участка для голосования.

Стоит помнить, что код нужно ввести оперативно, так как срок его действия ограничен. Запросить его повторно можно будет только через некоторое время.





















Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования / 5 фотографий

Однако, если доступа к интернету нет, то узнать всю необходимую информацию можно в ближайшем Отделе ведения Государственного реестра избирателей по вашей регистрации по месту жительства.

Государственный реестр избирателей в Киеве работает по следующим адресам:

Отдел ведения ГРИ Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Голосеевский, 42;

Отдел ведения ГРИ Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Кошица Александра, 11;

Отдел ведения ГРИ Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Владимира Маяковского, 29;

Отдел ведения ГРИ Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Труда, 1/1;

Отдел ведения ГРИ Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Маршала Тимошенко, 16;

Отдел ведения ГРИ Печерской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15;

Отдел ведения ГРИ Подольской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Константиновская, 9/6;

Отдел ведения ГРИ Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Крамского Ивана, 10;

Отдел ведения ГРИ Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Воздухофлотский, 41;

Отдел ведения ГРИ Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации – вул.Щербаковского Даниила, 49.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как голосовать во втором туре выборов не по месту прописки.

Фото: kmu.gov.ua