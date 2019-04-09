Представление об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации будет рассмотрено на заседании Кабинета министров 10 апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что завтра Кабинет министров планирует рассмотреть представление об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации.

По его словам, представление президента Петра Порошенко об увольнении главы ОГА поступило в правительство только сегодня.

Именно поэтому рассмотрение этого вопроса планируется провести завтра, 10 апреля, во время заседания Кабмина.

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Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко отстранил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.