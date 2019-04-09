PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Увольнение Степанова Кабмин рассмотрит 10 апреля

Представление об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации будет рассмотрено на заседании Кабинета министров 10 апреля.

Степанов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что завтра Кабинет министров планирует рассмотреть представление об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации.

По его словам, представление президента Петра Порошенко об увольнении главы ОГА поступило в правительство только сегодня.

Именно поэтому рассмотрение этого вопроса планируется провести завтра, 10 апреля, во время заседания Кабмина.

Читайте: Степанов отказался выполнять указ Порошенко о своем увольнении

Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко отстранил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка