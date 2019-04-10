Сегодня, 10 апреля, в Одессе празднуют 75-й День освобождения от оккупантов в годы Второй мировой войны.

10 апреля в ходе Одесской операции город был взят под контроль войсками 3-го Украинского фронта.

Праздничные мероприятия, возложение венков и цветов к памятным местам, а также концерты проходят в эти дни во всех районах Одессы, невзирая на погодные условия.

Вадим Новинский вместе с одесской командой Оппозиционного блока пришли в парк им. Т.Г. Шевченко почтить память тех, кто ценой своей жизни завоевал для нас мир и победу.

Лидер Оппозиционного блока в Верховной Раде вместе с участниками боевых действий, представителями общественных организаций, студентами одесских вузов, школьниками и обычными гражданами пришли возложить цветы к вечному огню у подножия памятника Неизвестному матросу.

– Я искренне поздравляю всех одесситов с праздником! У Одессы сегодня юбилей, 75 лет прошло с того великого дня, как войска Третьего Украинского фронта освободили город от немецко-фашистских захватчиков. К нашему счастью, одесситы трепетно хранят память об этих событиях. От сердца к сердцу, из поколения к поколению во многих семьях передают реальную память о людях и событиях тех лет, – заявил Вадим Новинский.

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У Вечного огня памяти лидер оппозиционной фракции пообщался с убеленными сединами ветеранами и непосредственными участниками обороны и освобождения Одессы.

– Эти мужественные люди редко вспоминают про свои подвиги и почти не жалуются на жизнь. Это наша святая обязанность и обязанность государства, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались! И не только 10 апреля или 9 мая, а 365 дней в году. Чтобы они чувствовали себя достойно, – отметил Вадим Новинский.

Затем Вадим Новинский посетил музей коммунального учебного заведения военно-патриотического воспитания Пост №1 и пообщался с поисковиками, ведущими исследования и раскопки на полях той войны.

После полдня, в акватории Одесского залива Вадим Новинский принял участие в спуске поминальных венков на воду, в память о погибших воинах. Это – традиционная дань уважения и памяти к погибшим на флоте.

Ранее Факты ICTV писали, что Вадим Новинский в Одессе встретился с работниками Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.