Герман Назаренко рассказал об экономических, исторических, политических и социальных факторах, которые влияют на развитие городского метрополитена.
Уже более четырех десятилетий проблема строительства метрополитена в Днепре остается одной из актуальных болевых точек для жителей города. Герман Назаренко – общественный деятель, Днепровский предприниматель и меценат поделился комментариями относительно настоящего и будущего Днепровского метро.
– Решение о строительстве в г. Днепропетровске было принято и тщательно обосновано еще в конце 70-х годов ХХ века, но только в независимой Украине строительство началось и сразу стало знаковым для всей страны.
Как известно, в 1996 году в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс, однако дальнейшее строительство, по ряду объективных и субъективных причин было резко замедлено, а иногда оно вообще приостанавливалось.
Прошлая власть от Кравчука к Януковичу и от Пустовойтенко к Куличенко не особо переживала вопросам достройки первой ветки. Так на долгие годы Днепр вошел в книгу рекордов Гиннеса, как город с самым коротким метро в мире, – рассказал Герман Назаренко.
Также Герман Назаренко отметил, что несмотря на глубокий кризис, в 2015 году было принято принципиальное решение: строительство метрополитена надо продолжать.
– Кабинетом Министров Украины был утвержден пятилетний план строительства второго и третьего пускового комплекса (от железнодорожного вокзала до Горного университета).
В соответствии с законами Украины О Государственном бюджете на 2016-2019 годы, на строительство второго и третьего пусковых комплексов метрополитена выделено субвенции в сумме 546,4 млн грн, 681,4 млн грн, 679, 7 млн грн и 760 млн грн соответственно.
С европейскими банками достигнуто соглашение о льготном кредитовании строительства в течении всего пятилетнего срока реализации проекта. Таким образом, долгосрочные льготные кредиты для Днепра покрывают около 70% общей стоимости строительства.
Прозрачно проведен тендер и определен генеральный подрядчик. При этом, по городском бюджете возлагается только обслуживание процентов по кредитам, – отметил Герман Назаренко.
Герман Назаренко сообщил, что по выводам Киевского Института ГП УДНДИПМ Днипромисто, пропускная способность проспекта Д. Яворницкого (бывший Карла Маркса) уже исчерпана и на сегодня уже перегружена в 3-5 раза. Если магистральная сеть не получит развития, весь город ждет транспортный коллапс.
– Согласно расчетам экспертов, ожидаемая величина пассажирооборота станций при запуске в эксплуатацию трех новых станций в центре города составит 470 тыс. пасс./сутки, а годовой объем пассажироперевозок составит 85,8 млн пасс./год, что более чем в 12 раз превысит существующий годовой объем пассажироперевозок, который по данным КП Днепропетровский метрополитен составил в 2018 году 7,6 млн пасс./час.
Важно также отметить, что по данным специалистов, сегодняшний объем пассажироперевозок на 1 км линии составляет 7 млн пасс./км, что является достаточным коэффициентом для обоснования строительства новых очередей метро, - рассказал Герман Назаренко.
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Резюмируя вышеизложенное, Герман Назаренко подчеркнул, что во избежание транспортного коллапса надвигающейся на город, альтернативы достройке первой ветки не существует. Ее достройка позволит:
- решить главную проблему города по скоростному и надежному транспортному соединению промышленных предприятий, жилых районов в западной и северной части Днепра с центральной его частью, где находятся главные административные и общественные здания бизнеса, культуры и науки;
- снять существующие транспортные проблемы пропускной способности магистралей в центральной части города с проведением кардинальной реорганизации движения городского наземного транспорта вдоль всей линии метро;
- повысить с учетом этой реорганизации ориентировочно в 10-12 раз объемы пассажироперевозок, что будет означать резкое повышение рентабельности работы подземного транспорта и значительное сокращение дотации на его эксплуатацию;
- уменьшить затраты на эксплуатацию трамвайно-троллейбусного парка и содержание автодорог, а также расходы горожан на эксплуатацию личного транспорта;
- обеспечить повышение объема производства строительной, металлургической и машиностроительной отраслях, что свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также увеличивать доходы государства, области и города от уплаты налогов работающими на строительствах предприятиями;
- улучшить санитарно-экологическое состояние центральной части города за счет уменьшения пассажиро-потоков в надземной части транспортных сетей;
- способствовать росту производительности труда жителей за счет надежности и комфорта перевозок;
- в ближайшее время после запуска первой ветки, восстановить в центре строительство продолжений линии ст. Южный Вокзал с привлечением пассажиров левобережной части города, а затем в ст. Парус-1, что позволит увеличить объем пассажироперевозок согласно расчетам института Гипроград (Киев) еще примерно в 1,3-1,5 раза;
- способствовать развитию освоению подземных пространств на сочетании с вестибюлями метрополитена с использованием долевого участия частных компаний в строительстве.