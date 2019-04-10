Герман Назаренко рассказал об экономических, исторических, политических и социальных факторах, которые влияют на развитие городского метрополитена.

Уже более четырех десятилетий проблема строительства метрополитена в Днепре остается одной из актуальных болевых точек для жителей города. Герман Назаренко – общественный деятель, Днепровский предприниматель и меценат поделился комментариями относительно настоящего и будущего Днепровского метро.

– Решение о строительстве в г. Днепропетровске было принято и тщательно обосновано еще в конце 70-х годов ХХ века, но только в независимой Украине строительство началось и сразу стало знаковым для всей страны. Как известно, в 1996 году в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс, однако дальнейшее строительство, по ряду объективных и субъективных причин было резко замедлено, а иногда оно вообще приостанавливалось. Прошлая власть от Кравчука к Януковичу и от Пустовойтенко к Куличенко не особо переживала вопросам достройки первой ветки. Так на долгие годы Днепр вошел в книгу рекордов Гиннеса, как город с самым коротким метро в мире, – рассказал Герман Назаренко.

Также Герман Назаренко отметил, что несмотря на глубокий кризис, в 2015 году было принято принципиальное решение: строительство метрополитена надо продолжать.

– Кабинетом Министров Украины был утвержден пятилетний план строительства второго и третьего пускового комплекса (от железнодорожного вокзала до Горного университета). В соответствии с законами Украины О Государственном бюджете на 2016-2019 годы, на строительство второго и третьего пусковых комплексов метрополитена выделено субвенции в сумме 546,4 млн грн, 681,4 млн грн, 679, 7 млн грн и 760 млн грн соответственно. С европейскими банками достигнуто соглашение о льготном кредитовании строительства в течении всего пятилетнего срока реализации проекта. Таким образом, долгосрочные льготные кредиты для Днепра покрывают около 70% общей стоимости строительства. Прозрачно проведен тендер и определен генеральный подрядчик. При этом, по городском бюджете возлагается только обслуживание процентов по кредитам, – отметил Герман Назаренко.

Герман Назаренко сообщил, что по выводам Киевского Института ГП УДНДИПМ Днипромисто, пропускная способность проспекта Д. Яворницкого (бывший Карла Маркса) уже исчерпана и на сегодня уже перегружена в 3-5 раза. Если магистральная сеть не получит развития, весь город ждет транспортный коллапс.

– Согласно расчетам экспертов, ожидаемая величина пассажирооборота станций при запуске в эксплуатацию трех новых станций в центре города составит 470 тыс. пасс./сутки, а годовой объем пассажироперевозок составит 85,8 млн пасс./год, что более чем в 12 раз превысит существующий годовой объем пассажироперевозок, который по данным КП Днепропетровский метрополитен составил в 2018 году 7,6 млн пасс./час. Важно также отметить, что по данным специалистов, сегодняшний объем пассажироперевозок на 1 км линии составляет 7 млн ​​пасс./км, что является достаточным коэффициентом для обоснования строительства новых очередей метро, ​​- рассказал Герман Назаренко.

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Резюмируя вышеизложенное, Герман Назаренко подчеркнул, что во избежание транспортного коллапса надвигающейся на город, альтернативы достройке первой ветки не существует. Ее достройка позволит: