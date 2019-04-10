Эксперты VADA обещают результаты анализов Петра Порошенко озвучить на следующей неделе.

Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) озвучат результаты анализов кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на следующей неделе.

– Результаты будут в начале следующей недели, потому что требуется от 48 до 72 часов, – отметила представительница VADA доктор Анжела Сильва.

Петр Порошенко сдал анализы и подписал протокол о том, что он добровольно участвует в тестировании.

Как известно, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет сдавать анализов представителям VADA.

Напомним, сегодня эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов в президенты Украины сдать анализы на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00.