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Факты / Украина / Политика

Когда эксперты VADA озвучат результаты анализов Порошенко

Эксперты VADA обещают результаты анализов Петра Порошенко озвучить на следующей неделе.

Когда эксперты VADA озвучат результаты анализов Порошенко

Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) озвучат результаты анализов кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на следующей неделе.

– Результаты будут в начале следующей недели, потому что требуется от 48 до 72 часов, – отметила представительница VADA доктор Анжела Сильва.

Петр Порошенко сдал анализы и подписал протокол о том, что он добровольно участвует в тестировании.

Как известно, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет сдавать анализов представителям VADA.

Напомним, сегодня эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов в президенты Украины сдать анализы на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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