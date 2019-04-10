В мире следят за выборами президента Украины и публикуют свои мнения касательно кандидатов.

Мир пристально следит за выборами в Украине, поскольку для многих выход Владимира Зеленского во второй тур был неожиданным.

Комик разрушает правила игры и преуспевает на выборах президента Украины – с таким заголовком вышел материал информагентства Reuters.

В нем рассказывается о том, как штаб Зеленского готовится ко второму туру выборов, а также большое внимание уделяется дебатам.

Ролик, в котором Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, авторы считают отшлифованным с музыкальным нагнетанием, а об ответе говорят как сдержанном и трезвым заявлении.

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The Wall Street Journal выпустил статью под названием Сможет ли комик выстоять против России? Запад переживает.

В ней приводят слова одного из чиновника Евросоюза, который говорит о том, что никто не знает, какая основная цель программы Зеленского.

К слову, руководство НСК Олимпийский получило запросы о проведении дебатов от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.