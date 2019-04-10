В ПриватБанке заявили, что сервис LiqPay пытаются использовать для рекламы команды Владимира Зеленского.

Сервисом ПриватБанка LiqPay попытались воспользоваться для рекламы команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

– Некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис LiqPay, попали на сайт одного из кандидатов в президенты, – заявила пресс-секретарь банка Инна Музычук.

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Официальным ресурсом сервиса мгновенных платежей LiqPay является liqpay.UA.

Перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.

По словам Музычук, если пользователь оплачивает через LiqPay, а его при этом перебрасывает на рекламу, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку, которая устарела еще летом 2017 года.

Ранее Факты ICTV писали, что единый электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева можно приобрести в приложении Приват24.