В Украине с 9 апреля пассажиры имеют право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов весом не более 50 кг.

Министерство инфраструктуры обновило Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Соответствующий приказ министерства от 1.02.2019 №74 вступил в силу 9 апреля.

По новым правилам:

пассажир имеет право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг;

ручная кладь до 36 кг перевозится бесплатно, а превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа;

ручная кладь, превышающая 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается.

Кстати, до этого пассажирам разрешалось перевозить дополнительную ручную кладь весом до 50 кг в плацкартном или купейном вагоне после покупки за полную стоимость дополнительного билета.

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Напомним, Укрзализныця назначила 69 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.

Источник: Государственна регуляторная служба Украины