Эксперты из VADA сделают более 300 тестов биоматериалов кандидатов в президенты, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя. Тестирование проведут на базе американской спортивно-медицинской лаборатории в Солт-Лейк-Сити.

Представитель антидопингового агентства VADA сообщила, что кандидатов в президенты будут тестировать в частности на употребление стимуляторов, а в целом проведут более 300 тестов. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня.

– Надеемся, что в течение 2-3 дней. Мы успеем сделать экспресс-тесты, они будут немного быстрее, чем обычно, – сказала эксперт VADA.

Специалисты из VADA продемонстрировали оборудование для сдачи анализов на наркотики и отметили, что от кандидатов будут принимать только анализ мочи.

– Поверьте мне, урина может сказать очень много, – сказал Кличко.

Владимир Кличко инициировал приезд экспертов VADA, поэтому затраты на организацию визита экспертов и проведения тестов он взял на себя.

Он пояснил, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association) и WADA (World Anti-Doping Agency) используют одну лабораторию для проведения анализов и в компании работают одинаковые специалисты.

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Напомним, кандидаты обнародовали результаты анализов через несколько часов после их сдачи, а Владимир Кличко выразил недоверие к результатам анализов, поэтому пригласил экспертов VADA.