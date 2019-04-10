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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 10 апреля (КАРТА)

10 апреля в Украине, кроме восточных областей и Приазовья ожидаются небольшие осадки.

погода в Украине

Погода в Украине ожидается дождливая и с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в центральных и южных областях умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 10 апреля

Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23°.

В большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве ожидаются дожди, температура 15-17°.

Напомним, в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.

Источник: Укргидрометцентр

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