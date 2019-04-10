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Порошенко сдаст анализы представителям VADA на Олимпийском

Президент Украины Петр Порошенко сдаст анализы представителям антидопинговой организации VADA НСК Олимпийский.

Порошенко сдаст анализы представителям VADA на Олимпийском

Петр Порошенко приедет на НСК Олимпийский и сдаст анализы представителям VADA во второй половине дня.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

– Порошенко пойдет на Олимпийский в обозначенное Владимиром Кличко время, – сказали в Администрации президента.

Напомним, сегодня эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов в президенты Украины сдать анализы на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00.

Источник: Интерфакс-Украина

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