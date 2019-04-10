Российская сторона сегодня сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила о блокировании РФ переговоров в Минске.

– Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием “прямого диалога с ОРДЛО” и ждут результатов выборов в Украине, – рассказала она.

По ее словам, РФ в очередной раз отказалась обсуждать освобождение заложников и политзаключенных до завершения выборов.

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Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Источник: Iryna Gerashchenko