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Факты / Украина

РФ шантажирует Украину, требу прямого диалога с ОРДЛО – Геращенко

Российская сторона сегодня сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ірина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила о блокировании РФ переговоров в Минске.

– Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием “прямого диалога с ОРДЛО” и ждут результатов выборов в Украине, – рассказала она.

По ее словам, РФ в очередной раз отказалась обсуждать освобождение заложников и политзаключенных до завершения выборов.

Читайте: Украина не будет говорить с предателем Януковичем о пленных – Геращенко 

Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

ИсточникIryna Gerashchenko

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