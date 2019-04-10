С 11 апреля во Львове будет восстановлен отопительный сезон в связи с похолоданием.

Заместитель главы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак заявил, что 11 апреля в городе возобновят отопительный сезон из-за снижения температуры.

Отопление восстановят до тех пор, пока во Львове не улучшится погода.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней температура в городе днем ​​составит 8-11° тепла, а ночью столбики термометров покажут 4-6° выше нуля.

К бюджетным учреждениям будут подавать отопление на основании писем-обращений от их руководителей.

Читайте: ЕС хочет возобновить газовые переговоры с Украиной и Россией

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для того, чтобы повышать цену на газ в ближайшее время.