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Факты / Украина / Общество

Во Львове возобновляют отопительный сезон

С 11 апреля во Львове будет восстановлен отопительный сезон в связи с похолоданием.

Во Львове возобновляют отопительный сезон

Заместитель главы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак заявил, что 11 апреля в городе возобновят отопительный сезон из-за снижения температуры.

Отопление восстановят до тех пор, пока во Львове не улучшится погода.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней температура в городе днем ​​составит 8-11° тепла, а ночью столбики термометров покажут 4-6° выше нуля.

К бюджетным учреждениям будут подавать отопление на основании писем-обращений от их руководителей.

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К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для того, чтобы повышать цену на газ в ближайшее время.

Источник: Zaxid.net

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