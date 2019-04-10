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Факты / Украина

Украина – НАТО: Порошенко подписал годовой план стратегических реформ

Президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО.

Украина – НАТО: Порошенко подписал годовой план стратегических реформ

Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО, которая регламентирует проведение стратегических реформ, необходимых для подготовки Украины к членству в Альянсе.

– Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО, – заявил президент Украины.

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По его словам, это означает, что украинская армия будет соответствовать стандартам НАТО: вооружение, тактика, стратегия.

Ранее Факты ICTV писали, что в акватории Черного моря ракетный катер Прилуки ВМС Украины принял участие в совместных тренировках с фрегатом НАТО Торонто.

Фото: Dreamstime

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