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Факты / Украина

В Украину завезли зараженные турецкие томаты

В Украину из Турции завезли помидоры, зараженные южноамериканской томатной молью.

Томати

На таможне в Хмельницком при проведении фитосанитарного контроля в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, выявлен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.).

Это опасный карантинный вредитель овощных культур открытого и закрытого грунта, родиной которого является Южная Америка.

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В Украине моль впервые была обнаружена в 2010 году, и она может стать очень серьезной проблемой, ведь за границей потери урожая томатов из-за моли достигали 80-100%.

Источник: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Фото: Pixabay

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