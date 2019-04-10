В Украину из Турции завезли помидоры, зараженные южноамериканской томатной молью.

На таможне в Хмельницком при проведении фитосанитарного контроля в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, выявлен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.).

Это опасный карантинный вредитель овощных культур открытого и закрытого грунта, родиной которого является Южная Америка.

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В Украине моль впервые была обнаружена в 2010 году, и она может стать очень серьезной проблемой, ведь за границей потери урожая томатов из-за моли достигали 80-100%.

Источник: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів