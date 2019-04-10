Почти 19 млн. в Украине и чуть более 55 тыс. за рубежом. Столько граждан проголосовали в первом туре – сообщила Центризбирком после обработки всех протоколов. Это 63,5% всех избирателей. Победитель первого тура – Владимир Зеленский. У него – более 30%. У Петра Порошенко почти 16%. У Юлии Тимошенко более 13%.

В Украине наибольшее количество голосов набрал Зеленский, за рубежом – Порошенко. Юлия Тимошенко победила в Ивано-Франковской области. Петр Порошенко в Тернопольской и Львовской. Юрий Бойко в Донецкой и Луганской. Во всех других областях в авангарде Владимир Зеленский.

В первом туре главную скрипку сыграл протестный электорат. Голосовали не столько за Зеленского, сколько против нынешней власти – говорят эксперты. Плюс запрос на молодое политическое поколение. Сработал так называемый эффект надежды на перемены. И конечно не последнюю роль сыграли высокая узнаваемость шоумена и подсознательное сравнение с героем известного сериала.

Для многих Зеленский – это кот в мешке. Сработала новая для Украины политтехнология: зачем встречи с избирателями, когда можно говорить с миллионами украинцев через концерты и сериал?

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Тем временем Юлия Тимошенко, которая замкнула тройку лидеров, результатами выборов недовольна, но оспаривать не будет. Говорит: потому, что не верит украинской судебной системе.

Результаты, которые многих удивили: на востоке победил Юрий Бойко. 36% в Донецкой и 44% в Луганской областях. Результат неожиданный, поскольку железобетонный электорат бывших регионалов после побега Януковича и российской агрессии рассеялся. И по словам экспертов, определенную его часть перетянули на себя другие кандидаты. Но перед выборами Бойко сыграл на целевую аудиторию.

Анатолий Гриценко получил лишь 7% голосов. Хотя в начале кампании ему прочили возможный выход во второй тур. Результат Игоря Смешко многие называют феноменом первого тура. Он неожиданно стал для многих, хотя и относительно, но новым лицом. Без мощной рекламы Смешко смог обойти даже Олега Ляшко. Низкий результат лидера радикалов политологи отчасти связывают с тем, что на его электоральное поле во время кампании активно заходила Юлия Тимошенко.

Эксперты также уверены, что как Ляшко, так и другим кандидатам спутало карты появление Зеленского. Если сравнить официально потраченные на предвыборную кампанию деньги и количество полученных голосов, то картина такова: голос избирателя дешевле обошелся Смешко – всего 4 гривны. Дороже Насиров – 997 гривен. Зеленскому пришлось выложить 16 гривен за один голос, Порошенко 141, Тимошенко 68, Гриценко 82.

Правда, сколько бы кто ни потратил на эту кампанию, нынешние выборы имеют все шансы стать не только самыми зрелищными, но и наиболее демократичными. Ведь в процессе волеизъявления Украина далеко ушла от бывших соседей по социалистическому лагерю. Конечно, нарушения во время голосования были. Но, как заявили в ЦИК, не такие, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что удивило аналитиков США в выборах президента Украины.