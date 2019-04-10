Кандидат в президенты Владимир Зеленский перед дебатами не будет сдавать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

Перед дебатами кандидатов в президенты Зеленский не будет сдавать анализы еще раз.

– Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории, – сообщил политический консультант кандидата Дмитрий Разумков.

Политический эксперт заявляет, что “дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты”. Также он отметил, что на дебаты на НСК Олимпийский Зеленский собирается 19 апреля. При этом Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского 14 апреля в 14.14 на НСК Олимпийский для проведения дебатов.

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К слову, Петр Порошенко сдаст анализы представителям антидопинговой организации VADA на НСК Олимпийский.